Bislang rund 100 000 Impfungen in Berlins Arztpraxen

In den Berliner Arztpraxen hat es fast 100 000 Corona-Impfungen gegeben.

Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin am Mittwoch, 21. April 2021 mitteilte, wurden bis Dienstag rund 77 400 Impfdosen des Herstellers Biontech und rund 20 100 von Astrazeneca gespritzt. Insgesamt sind der KV zufolge berlinweit rund 1400 Praxen an den Impfungen beteiligt – Tendenz weiter steigend. Angesichts der angekündigten größeren Liefermengen in den kommenden Wochen geht die KV davon aus, dass die Zahl der Impfungen in den Praxen deutlich zunehmen wird.