369 neue Coronafälle: Inzidenz stagniert

In Berlin sind weitere 369 Corona-Virus-Infektionen erkannt worden.

Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2).

Damit liegt die Gesamtzahl der Fälle nun bei 159 257, wie die Senatsgesundheitsverwaltung in ihrem Lagebericht am 18. April 2021 berichtete. Seit Beginn der Pandemie sind in Berlin 310 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. 145 262 Menschen gelten mittlerweile als genesen.