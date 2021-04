Für Astrazeneca-Geimpfte: Zweitimpfung nach zwölf Wochen

Wer in Berlin eine erste Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca bekommen hat, wird nach zwölf Wochen zum zweiten Mal geimpft.

Dies gelte einheitlich sowohl für über 60-Jährige, die eine weitere Dosis dieses Impfstoffs erhalten, als auch für unter 60-Jährige, die beim zweiten Mal einen mRNA-Impfstoff bekommen, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonntag (18. April 2021) mit. Für diese Berliner stehen derzeit Biontech und Moderna zur Verfügung. Die Impfungen der über 60-Jährigen werden demnach ab 5. Mai an Nachmittagsterminen im Impfzentrum-Tempelhof fortgesetzt. Alle, die bei der Terminbuchung ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinterlassen haben, bekommen eine Nachricht. Wer keine Kontaktdaten hinterlegt hat, kann sich bei der Impf-Hotline melden.

