Parzinger: Denkmäler nicht beliebig zerstören

Angesicht systematischer Zerstörung von Kulturerbe bei internationalen Konflikten sieht der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, die internationale Gemeinschaft gefordert. «Wenn Kulturstätten zu symbolischen Schlachtfeldern werden, ist das häufig auch mit Massengräueltaten verbunden», sagte Parzinger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Darauf müsse die Weltgemeinschaft wirkungsvoller reagieren.

Typisch für die Ereignisse im 20. und frühen 21. Jahrhundert sei die Verbindung von gezielten Kulturzerstörungen mit Massengräueltaten und Genoziden. «Das gilt für die Nazis in besonderer Weise, dazu gehören aber auch die ethnischen Säuberungen im ehemaligen Jugoslawien oder das Vorgehen des IS gegen die Jesiden.» Immer wieder zeige sich eine enge Verknüpfung von Massengräueltaten mit systematischer Zerstörung von kulturellem Erbe. «Wenn ein Gebiet dauerhaft in Besitz genommen werden soll, dann werden nicht nur die Menschen vertrieben oder vernichtet, sondern auch das, was symbolisch für sie steht - ihr kulturelles Erbe.»