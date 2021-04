Müller: Tod von Prinz Philip tiefer Einschnitt

Der Herzog von Edinburgh habe Queen Elizabeth II. wiederholt bei ihren Besuchen auch in Berlin begleitet, teilte Müller am Freitag mit . «Er hat über die vielen Jahrzehnte in seiner Rolle als Gemahl der Königin auch das Herz vieler Berlinerinnen und Berliner erreicht, die am Wohlergehen des britischen Königshauses seit jeher Anteil nehmen.»