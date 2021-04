Zahlreiche Corona-Verstöße am Osterwochenende

Zum Start ins Osterwochenende hat die Berliner Polizei zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Regeln notiert - allerdings nicht in den Parks.

Auf der Kundgebung «Freiheit ist nicht verhandelbar» am Samstag am Brandenburger Tor seien 13 Ordnungswidrigkeiten und 5 Strafanzeigen festgestellt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Teilnehmer hatten gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen demonstriert.

In den Parks gab es laut Polizei bislang kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln. «Wir sind seit Gründonnerstag verstärkt mit Streifen im öffentlichen Raum unterwegs. In den Parkanlagen ist bis jetzt nichts Nennenswertes passiert», sagte ein Sprecher am Sonntagmorgen. Die Beamten wollen demnach bei Verstößen zunächst die Menschen ansprechen und auf die Fehler hinweisen.

