CDU beklagt Engpässe und Lücken bei Corona-Tests

Die Berliner CDU hat die neuen Corona-Test-Vorgaben des Senats für Bürger und Unternehmen kritisiert. «Verpflichtende Tests einzufordern, aber diese nicht in der ganzen Stadt verfügbar zu machen, schafft kein Vertrauen», erklärte der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner am Mittwoch.

«Der Mangel an Testzentren in den Außenbezirken ist ein Riesenproblem», so der Politiker. «Die neuen Corona-Einkaufsregeln drohen so an der Wirklichkeit zu scheitern. Niemand fährt vier Kilometer zum nächsten Testzentrum, um dann im eigenen Kiez einzukaufen.» Der Senat müsse jetzt mit Hochdruck ein wirklich flächendeckendes Testangebot sicherstellen.