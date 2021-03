Eishockey-Champions-League will Ende August wieder starten

Die Eishockey-Champions-League soll nach einem Jahr Pause am 26. August wieder starten. Das Endspiel ist demnach nach den Olympischen Spielen in Peking für den 1. März 2022 geplant. Das teilte die Champions Hockey League am Dienstag mit. Die Auslosung der Vorrundengruppe ist für den 19. Mai dieses Jahres vorgesehen. Die vier deutschen Teilnehmer für die kommenden Saison stehen noch nicht fest. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte die Champions League den Spielbetrieb in der aktuellen Saison ausgesetzt.