Anton von Lucke bei historischem Sprung mit 15 Kilo beladen

Kaum jemand kennt dieses Bild nicht. Die Aufnahme des Fotografen Peter Leibing hat den Sprung des DDR-Grenzers Conrad Schumann über den Stacheldraht zu Beginn des Mauerbaus 1961 zum ikonischen Symbol für den Drang nach Freiheit werden lassen.

Die Arbeiten ließen von Lucke an die Situation aktuell flüchtender Menschen denken. «Wenn man sonst eine Zeitung aufschlägt oder in der «Tagesschau» mal eine Minute einen Beitrag sieht, kann man sich davon viel einfacher distanzieren.» Durch die virtuelle Brille der Ausstellung sei das anders. «Du bist in diesem Menschen drin, das ist eine ganz andere Dimension.»