Geisel: DNA-Spuren weiter von Charité analysieren lassen

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) will durchsetzen, dass die Kriminalpolizei ihre DNA-Spuren künftig weiterhin von der Uniklinik Charité analysieren lassen kann. Nötig sei dafür aber eine neue Rechtsgrundlage, die derzeit erarbeitet werde, sagte Geisel am Montag im Innenausschuss. Gleichzeitig laufe noch bis Ende März ein Ausschreibungsverfahren für die Vergabe, das im Sommer gültig werde. Es gebe Gespräche mit der Charité und gemeinsam mit dem Landeskriminalamt (LKA) werde man eine Übergangslösung finden, sagte Geisel.

Der Grünen-Abgeordnete Benedikt Lux kritisierte, die Ausschreibung sei zu spät erfolgt, so dass Lücken bei der Auswertung der DNA-Spuren entstanden seien. Es gehe um Aufträge in Höhe von 4,5 Millionen Euro. Die Gewerkschaft der Polizei forderte, die Analyse von DNA-Spuren müsse zurück in die Öffentliche Hand gelegt werden. «Nur so können wir die Qualität mitbestimmen und auf schnellem Weg Probleme klären.»