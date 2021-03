Feldhasen brauchen mehr Schutz fürs Überleben

Lange Ohren, schlanker bis zu 80 Zentimeter langer Körper und schnelle weite Sprünge: Der Bestand der Feldhasen (Lepus europaeus) ist bundesweit im Durchschnitt leicht im Aufwärtstrend. «In Brandenburg leider nicht», sagte Christiane Schröder, Geschäftsführerin des Landesverbandes des Naturschutzbundes Brandenburg. Die Häsinnen haben seit Januar ersten Nachwuchs in flachen Erdmulden auf die Welt gebracht, der jetzt heranwächst. Auch in Berlin sind Feldhasen zu finden.

Bundesweit wurden im vergangenen Frühjahr mehr als 14 Feldhasen laut einem Monitoring des Deutschen Jagdverbandes registriert. Rund 460 Referenzgebiete wurden eingeteilt, teilte der Jagdverband am Donnerstag mit. In Brandenburg rechnet der Naturschutzbund nur mit etwas mehr als der Hälfte der Tiere. «Der Feldhase hat große Probleme mit den ausgebauten Agrarflächen», sagte Schröder. Er brauche Vielfalt in der Landschaft und beim Futter. «Ein Maisfeld ist für ihn nicht attraktiv», sagte sie. Die Körner schmeckten ihm nicht. Auf seinem Speiseplan stünden Wildkräuter und -gräser. Durch intensive Landwirtschaft gehe das Angebot daran aber zurück.

«Auf die Feldhasen sind wir sehr stolz», sagte Derk Ehlert, Wildtierbeauftragter des Senats. Die genaue Zahl stehe nicht fest. Vor allem in der Peripherie der Stadt in den Ortsteilen Kladow, Gatow, Lübars und Blankenfelde seien sie heimisch. Dort gebe es noch freie Landschaften an der Grenze zu Brandenburg. Aber auch in einer Siedlung im Bezirk Lichtenberg sind nach den Angaben auf ungenutzten Wiesenflächen bei etwas Ausdauer Feldhasen zu beobachten.