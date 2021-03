In Berlins Schulen wird es ab heute wieder voller

Die 10. bis 13. Klassen kommen heute zurück in die Schulen. So wie schon die 1. bis 6. Klassen haben sie dann regulär Wechselunterricht in verkleinerten Lerngruppen, also einen Mix aus Unterricht im Klassenzimmer und am Laptop zu Hause. In vielen Schulen wird es damit wieder deutlich voller. Der weitere Öffnungsschritt ist deshalb vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie umstritten.

© dpa

Nach einer Entscheidung des Senats vom Dienstag müssen die 7. bis 9. Klassen dagegen noch warten. Sie sollen erst nach den Osterferien Wechselunterricht bekommen. Bis dahin müssen sie darauf verzichten, ihre Lehrer und Mitschüler außerhalb von Videokonferenzen zu sehen.

Gleichzeitig sollen ab heute Schülerinnen und Schüler ab der 11. Klasse beginnen, zweimal wöchentlich Selbsttests anzuwenden. Damit sollen Corona-Fälle schneller erkannt und möglichst verhindert werden, dass Infizierte Mitschüler anstecken. In der Anfangsphase sind die Selbsttests nur für Schüler der gymnasialen Oberstufe und der Oberstufenzentren gedacht. Danach sollen nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung weitere Jahrgangsstufen folgen.

© Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Pflegekraft statt Superkraft... …und trotzdem heldenhaft. Wenn du auch ein unschlagbarer Teamplayer bist, dann bewirb dich jetzt als Pflege-Held*in auf vivantes-karriere.de! mehr