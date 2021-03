Selbsttests für Schüler starten am Mittwoch

Für die Schülerinnen und Schüler ab der 11. Klasse stehen in Berlin ab Mittwoch Corona-Selbsttests zur Verfügung.

Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Dienstag (16. März 2021) mit. In der Anfangsphase sind sie nur für Schüler der gymnasialen Oberstufe und der Oberstufenzentren gedacht. Schrittweise sollen anschließend die jüngeren Jahrgangsstufen einbezogen werden. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte am Freitag angekündigt, dass zunächst Selbsttests des Herstellers Siemens an die Schulen verteilt werden.