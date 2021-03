Autobrand in Friedrichshain: Verdacht auf Brandstiftung

Nach einem Autobrand in Berlin-Friedrichshain ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Das Auto brannte in der Nacht zu Sonntag in der Karl-Marx-Allee, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Dabei sei niemand verletzt worden.

© dpa

© Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Pflegekraft statt Superkraft... …und trotzdem heldenhaft. Wenn du auch ein unschlagbarer Teamplayer bist, dann bewirb dich jetzt als Pflege-Held*in auf vivantes-karriere.de! mehr