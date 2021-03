Impfzentrum Tempelhof nimmt Betrieb auf

Das neue Impfzentrum in Tempelhof nimmt heute (08. März 2021) den Betrieb auf.

Es ist im Hangar 4 des ehemaligen Flughafens untergebracht und soll zunächst nur nachmittags geöffnet sein. Für die Startphase seien 200 Corona-Impfungen pro Tag vorgesehen, sagte die Sprecherin der Impfzentren, Regina Kneiding. In dem letzten der sechs geplanten Berliner Impfzentren kommt der Astrazeneca-Impfstoff zum Einsatz, der auch im Impfzentrum in Tegel genutzt wird.

