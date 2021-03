110 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet

Die Berliner Gesundheitsämter haben am Sonntag 110 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das waren sieben mehr als am Sonntag vor einer Woche, wie aus Zahlen der Gesundheitsverwaltung hervorgeht. Das Virus breitet sich damit weiter aus.

Am Wochenende wird meist nicht so viel getestet, auch Nachmeldungen der Gesundheitsämter sind möglich. Doch auch die Zahl der Impfungen steigt. 5,9 Prozent der Berliner haben den ersten Piks erhalten, womit Berlin nach Daten des Robert-Koch-Instituts vom Samstag in etwa im bundesweiten Durchschnitt liegt. 3,4 Prozent der Hauptstädter haben auch schon die zweite Dosis erhalten, was überdurchschnittlich ist. Je 100 000 Einwohner infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen 69 Menschen. Der Wert steigt langsam, aber stetig. Im Bereich von 50 bis 100 haben die Lockerungen des öffentlichen Lebens Bestand, die der Senat beschlossen hat.