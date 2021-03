Gratis-Schnelltests in 15 Testzentren erhältlich

Die Berlinerinnen und Berliner können sich seit 08. März 2021 einmal pro Woche unentgeltlich auf das Corona-Virus testen lassen. Für die Schnelltests stehen stadtweit 15 Testzentren bereit, wie die Senatsgesundheitsverwaltung mitteilte.

Zum eigenen Schutz und zum Schutz des persönlichen Umfelds seien die Menschen aufgerufen, sich wöchentlich testen zu lassen. Sie erhalten dafür eine Bescheinigung. Eine Anmeldemaske sollte noch am Sonntagabend online gehen. «Grundsätzlich gilt, wer einen positiven Schnelltest hat, muss sich sofort absondern und sich zwingend mit einem PCR-Test nachtesten lassen», sagte Senatorin Dilek Kalayci (SPD), die am Sonntag das Testzentrum in der Max-Taut-Schule in Lichtenberg besuchte. Auch dieser PCR-Test sei für die Patienten kostenlos. Wo man ihn machen kann, erführen die Betroffenen in den Testzentren ( Übersicht der Teststellen ).

«Test-To-Go-Stationen» in Berlin im Einsatz

Finanziert werden die Schnelltests vom Bund, bereitstellen müssen sie die Länder. Darauf hatten sich beide Seiten am Mittwoch verständigt. Nicht in allen Ländern werden jedoch schon am Montag Tests angeboten. In Berlin sind zusätzlich noch sogenannte «Test-To-Go-Stationen» in Betrieb genommen worden. Hierbei handelt es sich um von der Senatsverwaltung zertifizierte Anbieter. Dies können Arztpraxen, Apotheken und weitere Drittanbieter sein. Auch bei den «Teststellen to-go» werden die Schnelltests von geschultem Personal vorgenommen, die dazu Wattestäbchen tief in die Nase oder den Rachen einführen. Anders ist das bei Laien-Selbsttests zur Anwendung zuhause, die seit Samstag allmählich in den Einzelhandel kommen: Die Probe wird nicht ganz so tief aus der Nase entnommen, und dies kann man selbst machen.