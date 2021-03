Müller: Diskussion über Lockerungen ist gerechtfertigt

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) findet es gerechtfertigt, Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu diskutieren.

«Wir müssen natürlich besonnen bleiben», sagte Müller am Dienstag (02. März 2021) zu den bevorstehenden Beratungen von Bund und Ländern in der ARD-«Tagesschau». Die Regierungschefs der Bundesländer beraten am Mittwoch zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), wie es nach dem zunächst bis zum 7. März befristeten Lockdown weitergehen soll.