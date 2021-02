510 neue Corona-Fälle in Berlin

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist in Berlin weiter auf 61,6 gestiegen. Am Donnerstag verzeichnete die Senatsgesundheitsverwaltung 510 Neuinfektionen und 24 weitere Todesfälle.

Die aktuelle Fallzahl stieg auf 128 446. Weitere 24 Menschen sind zudem an oder mit dem Virus gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie stieg auf 2 805. Weiterhin Gelb zeigt die Corona-Ampel beim Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten: Er beträgt aktuell 18,4 Prozent. Die Schwelle für ein rotes Ampelsignal liegt bei 25 Prozent. Die Reproduktionszahl ist dagegen im grünen Bereich: Der sogenannte R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, sank von 0,88 am Mittwoch auf 0,81.

Viele Berliner Schüler dürfen das von Corona und Schulschließung geprägte Schuljahr 2020/21 wiederholen, wenn sie das wollen. Das Abgeordnetenhaus beschloss am Donnerstag eine entsprechende Gesetzesänderung. mehr

In Berlin sollen in Kürze bis zu 45 000 Kita-Beschäftigte und Lehrkräfte in Förderschulen gegen Corona geimpft werden. mehr