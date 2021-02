Hoher Baum auf Spielwiese stürzt um: Keine Verletzten

Mit viel Glück sind Menschen auf dem Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain Verletzungen durch einen riesigen umstürzenden Baum entgangen.

Die große Linde auf der Spielwiese, die seit langem unter Fäule und Pilzen litt, brach am Montagnachmittag (22. Februar 2021) in etwa fünf Meter Höhe ab, der lange Stamm und die ausladende Krone stürzten auf den Rasen, auf dem kurz vorher noch viele Dutzend Menschen in der Sonne saßen und lagen. Kurz vor dem Sturz habe es ein lautes Geräusch gegeben, so dass jemand die Polizei alarmiert und die Menschen gewarnt habe, wie eine Sprecherin des Bezirks am Dienstag sagte. Daher wurde wohl niemand getroffen. Noch am Dienstag lag der abgebrochene Baum auf der Wiese, mit Absperrband umgeben.