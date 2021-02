Polizei begrüßt Angebot: Freiwillige Impfungen

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik haben die Möglichkeit begrüßt, dass sich 12 000 Polizisten in der Hauptstadt jetzt schon freiwillig gegen Corona impfen lassen können.

Polizisten und Feuerwehrleute seien jeden Tag für die Sicherheit der Menschen unterwegs. «Sie verdienen auch unseren Schutz», betonte Geisel am 23. Februar 2021. Slowik teilte mit, gerade mit Blick auf die wieder zunehmende Zahl von Demonstrationen mit Teilnehmern ohne Abstand und Maske sei der Impfschutz wichtig. Die Polizei kläre nun mit der Senatsgesundheitsverwaltung die Bedingungen für das Impfen.

Die Polizei soll bald 12 000 Codes für 24 000 Dosen des Impfstoffes Astrazeneca und Termine im Impfzentrum Flughafen Tegel erhalten. Auch die Feuerwehr, Ärzte und andere Berufe kritischer Infrastrukturen erhielten den Astrazeneca-Impfstoff. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte das Angebot für die Polizei am Montag angekündigt.

