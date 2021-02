Tausende Berliner strömen in Parks: Polizei kontrolliert

Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen sind Tausende Berlinerinnen und Berliner am Wochenende in die Parks und die Natur gezogen.

In die Gärten der Welt kamen am Sonntagmittag geschätzt 1800 Menschen, wie ein Polizeisprecher sagte. Im Volkspark Friedrichshain waren es demnach sogar 2000. Am Nachmittag könnten es noch mehr gewesen sein, hieß es. Laut Polizei strömten überwiegend Familien in die Parks. Im Volkspark spielten Jugendliche Volleyball. Jogger nutzten das gute Wetter ebenso wie Kinder, die sich auf Spielplätzen austobten oder ein Eis aßen.

Polizei mit «Schwerpunktkontrollen» in den großen Parks

Die Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes in Tegel und Tempelhof meldeten am Sonntagnachmittag Temperaturen von gut 16 Grad Celsius. Angesagt war zudem Sonnenschein und sehr milde Luft. Nur vereinzelt sollten dünne Schleierwolken den blauen Himmel verdecken. Die Menschen hätten die Corona-Mindestabstände bislang weitestgehend eingehalten, sagte der Polizeisprecher am Sonntagmittag. Mit mehr als 100 Einsatzkräften führte die Polizei demnach sogenannte «Schwerpunktkontrollen» in Naherholungsgebieten und Parks durch: etwa im Mauerpark, Görlitzer Park, in der Hasenheide, auf dem Tempelhofer Feld und am Park am Gleisdreieck. In diesen Parks seien jeweils zwischen 250 und 550 Menschen gewesen.