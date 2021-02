Müller: Inzidenz-Grenzwert von 35 ist nicht erfunden

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich gegen vorschnelle Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie gewandt. Gleichzeitig verteidigte er den dabei wichtigen Grenzwert von 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Ansteckende Mutante sorge für verschärfte Situation

«Nun kommt eine verschärfte Situation hinzu, nämlich eine deutlich ansteckendere Mutante, die uns alle sehr besorgt», so Müller. «Wir müssen hier also sehr besonnen und vorsichtig mit Öffnungsschritten sein, wenn wir in keine dritte Welle rutschen wollen.» Dazu habe es ein breites Einvernehmen in der Ministerpräsidentenkonferenz gegeben. «Gleichwohl habe auch ich stets deutlich gemacht, dass wir Lockerungen und Verschärfungen nicht von einem einzigen Wert abhängig machen können», sagte Müller. «Für mich ist auch die Auslastung der Intensivmedizin hier von großer Bedeutung.»