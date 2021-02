284 Corona-Neuinfektionen in Berlin

Die Berliner Bezirke haben innerhalb eines Tages 284 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das geht aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Montag (08. Februar 2021) hervor.

Das ist weniger als am Montag der Vorwoche (455), aber etwas mehr als am Samstag und Sonntag mit 222 und 156 Fällen. Seit Beginn der Pandemie wurden laut Lagebericht 122 887 Fälle registriert, davon gelten 112 038 Menschen als genesen. 2485 Menschen sind bislang im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, 15 mehr als am Vortag.