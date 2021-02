Volle Kitas? Neue Diskussion um Betreuungsregeln in Berlin

Gut eine Woche nach Inkrafttreten neuer Regeln für den Kita-Notbetrieb im Corona-Lockdown schlagen die Gewerkschaft GEW und Kita-Träger Alarm.

GEW: «Die Anzahl der Kinder in den Einrichtungen hat sich eher erhöht.»

In eine Kita dürfen Kinder demnach nur, wenn mindestens ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet. Die Liste dieser Berufe ist 28 Seiten lang. Hinzu kommt der Nachwuchs von Alleinerziehenden oder aus Familien in einer sozial schwierigen Situation. «Die Anzahl der Kinder in den Einrichtungen hat sich eher erhöht», zog Markus Hanisch von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Mittwoch Zwischenbilanz. «Ziel war, die Kitas zu entlasten.» Die konkreten Regeln für eine Deckelung der Kinderzahl und für flexible Lösungen - und das sei positiv - seien für Kitas besser handhabbar als vorher. «Wir beobachten aber, dass nun mehr Menschen einen Anspruch bekommen haben, ihre Kinder betreuen zu lassen, und sich deshalb mehr Menschen in den Einrichtungen melden.»