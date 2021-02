Köpenick: Erste Bewohner können in Häuser zurück

Nach dem Wassereinbruch in einer Baugrube in Köpenick sollen die ersten Bewohner in umliegende Gebäude zurückkehren können.

«Aus Sicherheitsgründen wird für die Anwohnerinnen und Anwohner zunächst nur ein Teil der Straße freigegeben», teilte das Bezirksamt am Dienstagmorgen mit. «In der Nacht wurde intensiv an den Abstützmaßnahmen für die einsturzgefährdeten Häuser in der Pohlestraße weitergearbeitet. Die Kranarbeiten dauern an», hieß es in der Mitteilung.

Am Sonntagabend war eine Baugrube mit Wasser vollgelaufen, daraufhin waren 18 umliegende Häuser geräumt worden. Rund 330 Menschen hatten ihre Wohnungen verlassen müssen. Rund zwei Drittel der Menschen könnten ab Dienstagmorgen in ihre Wohnungen zurück, sagte eine Sprecherin des Bezirksamts. Andere Häuser sollen vorerst gesperrt bleiben, weil die Grube und umliegende Giebelseiten noch gesichert werden müssen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Abend dauern.

