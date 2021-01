Südafrikanische Virus-Variante auch in Berlin nachgewiesen

In Berlins Vivantes-Kliniken ist eine zweite Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. Bekannt ist sie mit Namen B.1.351 aus Südafrika.

Beide Fälle seien von außen ins Krankenhaus eingetragen worden, teilte der Konzern am 29. Januar 2021 mit. Es handle sich um einen Patienten im Vivantes Humboldt-Klinikum - nicht im Zusammenhang mit einer Reise. Ein zweiter Patient im Vivantes Klinikum Spandau war zuvor in Südafrika. Beide Kranke seien nun isoliert untergebracht. Von der britischen Variante B.1.1.7 sind in Vivantes-Kliniken inzwischen 30 Fälle nachgewiesen - zwei mehr als am Donnerstag. Betroffen sind sowohl Kranke als auch Pflegepersonal. An der Charité sind ebenfalls mehrere Fälle mit Varianten bekannt.