Besuchsverbot in Berliner Pflegeheimen mit Corona-Fällen

Bewohner von Berliner Pflegeheimen dürfen vorerst generell keinen Besuch mehr empfangen, wenn in der Einrichtung mindestens ein Corona-Fall auftritt.

Die zunächst bis 10. Februar befristete Maßnahme sei nötig, um eine zusätzliche «Sicherheitsstufe» einzubauen, bis in den Einrichtungen ausreichender Impfschutz erreicht sei, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag (14. Januar 2021) im Abgeordnetenhaus. «Wenn ein Infektionsfall da ist, muss erst mal Pause gemacht und geschaut werden, dass sich die Infektion nicht ausbreitet», erläuterte sie. Schon jetzt sei das vielfach Praxis in den Pflegeheimen. Nunmehr werde das noch einmal einheitlich geregelt. «Natürlich gibt es Ausnahmen für Demenzkranke oder Sterbenskranke.» Die Linke kritisierte Kalaycis Vorgehen. «Das führt in fast allen Einrichtungen Berlins zur faktischen Isolation der Bewohnerinnen und Bewohner», erklärte die pflegepolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, Stefanie Fuchs. «Das ist für uns nicht akzeptabel.»