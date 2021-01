Impfzentrum auf dem Messegelände öffnet Anfang kommender Woche

Als erstes war bereits am Tag nach Weihnachten das Impfzentrum in der Arena-Halle in Treptow in Betrieb gegangen. Wann die übrigen Impfzentren folgen, steht noch nicht fest. «Es liegt nicht daran, dass wir nicht schnell genug sind, sondern wir haben nicht genug Impfstoff, um alle sechs Impfzentren in Berlin gleichzeitig an den Start zu nehmen», sagte Czaja. «Ab Montag sind die drei Wochen um, wo wir mit dem Impfen begonnen haben. Das heißt, die ersten Menschen bekommen ihre zweite Impfung in der Arena», so der CDU-Politiker. «Und dadurch wird auch die Anzahl der Impfungen, die wir in der Arena durchführen, nach oben gehen.»