Bildungsverwaltung: Lernraum Berlin funktioniert

Die Probleme, die verärgerte Nutzer der Plattform Lernraum Berlin am Dienstag kritisiert haben, sind nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung behoben. So waren viele Inhalte für den Online-Unterricht nicht gleich auffindbar, weil sie anders als zuvor nicht auf der Startseite angezeigt wurden. Die Kurse seien dort wieder zu sehen, sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Mittwoch. Das Programm funktioniere stabil. Am Dienstag habe es mit mehr als 65 000 aktiven Nutzern außerdem einen Rekord gegeben.

Beim Start nach den Weihnachtsferien am Montag hatten unter anderem zahlreiche Eltern auf Twitter über lange Wartezeiten geklagt oder darüber, dass sie sich stundenlang gar nicht erst anmelden konnten. Das Zuse-Institut Berlin, bei dem die Server für den Lernraum stehen, hat nach Angaben der Bildungsverwaltung daraufhin drei eigentlich für andere Zwecke vorgesehene Hochleistungsrechner für die Plattform zur Verfügung gestellt.

