Riesenrad im Berliner Spreepark wird saniert

Das 45 Meter hohe Riesenrad aus dem Spreepark in Berlin-Treptow wird saniert.

Es war vor knapp mehr als zwei Jahrzehnten still gelegt worden, soll sich aber künftig wieder für Besucher drehen, kündigte die Grün GmbH am Dienstag (05. Januar 2020) an. In dieser Woche sollen demnach die umfangreichen Arbeiten an dem weit sichtbaren Gestell beginnen. Einzelheiten sollten am Donnerstag bei einer digitalen Pressekonferenz mitgeteilt werden.