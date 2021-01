Kritik: Probleme mit der Lernplattform für Schüler

Die Elternvertretung der Berliner Schülerinnen und Schüler hat den holprigen Start der Plattform Lernraum nach den Weihnachtsferien kritisiert.

«Wir stehen am Anfang der Woche. Viele haben sich nach den Ferien einigermaßen motiviert und frisch vor den Computer gesetzt und dann festgestellt, das funktioniert alles nicht», sagte der der Vorsitzende des Elternausschusses, Norman Heise, am Montag (4. Januar 2021) der Deutschen Presse-Agentur.

Wartung der Plattform könnte Auslöser der Probleme sein

Heise kritisierte auch, dass eine Wartung der Plattform unmittelbar vor dem Start am Montag angesetzt wurde: «Der Zeitpunkt für die Wartung war ungünstig, weil viele Lehrkräfte am Wochenende versucht haben, Unterlagen zu aktualisieren oder weitere hochzuladen, damit sie am Montag zur Verfügung stehen», sagte Heise. Es hätte auch getestet werden müssen, ob die Plattform nach der Wartung funktioniert. Auf der Lernraum-Website wurde am Sonntag angekündigt: «Der Lernraum steht am 04.01.2021 ab 7:00 Uhr voll funktionstüchtig zur Verfügung.»