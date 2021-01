Kostenlose Taxifahrt zum Impfzentrum für Berliner ab 90 Jahren

Berlinerinnen und Berliner, die mindestens 90 Jahre alt sind und einen Termin im Impfzentrum in Treptow haben, können kostenlos mit dem Taxi dort hin fahren.

Das teilte die Sprecherin des Projekts Impfzentren Berlin, Regina Kneiding, am Samstag (02. Januar 2021) mit. Die Impfungen in der Arena-Halle im Bezirk Treptow-Köpenick sollen am Montag (04. Januar) fortgesetzt werden. Als nächste Gruppe sind die rund 18 700 Menschen in Berlin ab 90 dran. Wer eine Einladung bekommen und einen Termin für die Impfung gegen das Coronavirus vereinbart hat, könne unter 030 202020 ein Taxi für die kostenlose Hin- und Rückfahrt buchen, sagte Kneiding.