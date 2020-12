«Danke fürs Richtig-Parken!»: Ordnungsamt verteilt «süße Knöllchen»

Ein Schreck im ersten Moment, der einem Lächeln weicht: Autofahrer im Berliner Bezirk Mitte haben am Dienstag (29. Dezember 2020) eine Nachricht vom Ordnungsamt an der Windschutzscheibe ihres parkenden Wagens vorgefunden.

Bei genauerem Hinsehen entpuppte sich das vermeintliche Knöllchen als Postkarte mit einem Täfelchen Schokolade, auf der das Ordnungsamt Mitte ein frohes neues Jahr wünscht. «P.S.: Danke fürs Richtig-Parken!», heißt es ergänzend dazu. Denn ein «süßes Knöllchen» erhielten nur Fahrer, die ihr Auto korrekt abgestellt hatten. «Wir verstehen die Aktion als kleine Geste an die Menschen, die sich an die Regeln halten», sagte ein Bezirkssprecher. Auch in den vergangenen Jahren habe sich das Ordnungsamt schon so bedankt.