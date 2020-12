Impfpause in der Arena in Treptow zum Jahreswechsel

Das Impfzentrum in der Arena-Halle in Treptow ist über den Jahreswechsel nicht in Betrieb.

© dpa

Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Dienstag (29. Dezember 2020) auf Anfrage mit. Es bleibe von Silvester bis einschließlich 3. Januar 2021 geschlossen, bestätigte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Zur Begründung wies der Sprecher auf die Vorgaben von Seiten des Bundes hin, zunächst vor allem die Bewohner in Pflegeheimen zu impfen. «Wir sind außerdem gebunden an den gelieferten Impfstoff.» Hinzu komme, dass inzwischen auch Impfungen in den Krankenhäusern begonnen hätten. Es habe über Silvester und Neujahr außerdem nicht so viele Buchungen gegeben, dass der Betrieb hätte weitergehen müssen. «Das alles gebündelt ergibt, dass die Arena in Treptow über den Jahreswechsel nicht geöffnet sein wird.»

Die Impfungen in Berlin haben am Sonntag (27. Dezember 2020) begonnen. Mobile Impfteams waren in Senioren- und Pflegeheimen unterwegs. Am Nachmittag starteten die Impfungen in der Arena in Treptow, dem mit 80 Impfkabinen größten Impfzentrum der Stadt. Dort werden zunächst die Mitarbeiter aus den Pflegeheimen geimpft. Die übrigen fünf Impfzentren werden bisher noch nicht genutzt. Die Impfungen sollen künftig abhängig von der Menge des zur Verfügung stehenden Impfstoffs ausgeweitet werden.

