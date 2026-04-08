Erste Berliner Brunnen sprudeln wieder

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Verkaufsverbot für Lachgas ab 12. April 2026
In Berlin tritt am 12. April 2026 ein bundesweites Verkaufsverbot für Lachgas-Kartuschen in Kraft. mehr
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184 Zier- und Springbrunnen, Fontänen oder Wasserläufe in elf Berliner Bezirken gehen bis Mitte Mai schrittweise in Betrieb. Das teilten die Berliner Wasserbetriebe bei der Saisoneröffnung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf mit.
«Das ist wichtig für das Zusammenleben von fast vier Millionen Menschen hier in der Stadt», sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD), die auch Aufsichtsratsvorsitzende der Wasserbetriebe ist. Die Wasseranlagen tragen demnach auch zur Luft- und Lebensqualität bei.
Die Berliner Wasserbetriebe sind für den Betrieb, die Säuberung und die Wartung von insgesamt 234 Zierbrunnen, Planschen und anderen Wasseranlagen in allen Bezirken der Hauptstadt mit Ausnahme von Mitte zuständig. 50 davon würden langfristig saniert, sagte Sprecher Stephan Natz. 35 dieser Brunnen, wie etwa der Weltkugelbrunnen am Berliner Breitscheidplatz, auch Wasserklops genannt, oder der Brunnen am Strausberger Platz, blieben in diesem Jahr trocken, weil die Sanierungsarbeiten aufwendiger seien oder sie in Baustellen stünden.
Die meisten Brunnen stehen nach Angaben der Wasserbetriebe im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mit 60 Anlagen. 17 davon sind demnach Tiefbrunnen, die Grundwasser fördern. Marzahn-Hellersdorf liege mit 38 Wasseranlagen auf Platz zwei. Neben Zierbrunnen gibt es in Berlin auch 2.091 sogenannte Schwengelpumpen, die als Notbrunnen fungieren, und 238 Trinkbrunnen, die die Wasserbetriebe betreuen. Nur aus mit Schildern gekennzeichneten Brunnen dürfe auch getrunken werden – aus anderen Anlagen dagegen nicht.