Erste Berliner Brunnen sprudeln wieder

Die Berliner Wasserbetriebe sind für den Betrieb, die Säuberung und die Wartung von insgesamt 234 Zierbrunnen, Planschen und anderen Wasseranlagen in allen Bezirken der Hauptstadt mit Ausnahme von Mitte zuständig. 50 davon würden langfristig saniert, sagte Sprecher Stephan Natz. 35 dieser Brunnen, wie etwa der Weltkugelbrunnen am Berliner Breitscheidplatz, auch Wasserklops genannt, oder der Brunnen am Strausberger Platz, blieben in diesem Jahr trocken, weil die Sanierungsarbeiten aufwendiger seien oder sie in Baustellen stünden.