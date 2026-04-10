Berlin bekommt im Mai zwei neue prominente Straßennamen

Am Abgeordnetenhaus will Parlamentspräsidentin Cornelia Seibeld die Gäste begrüßen, wenn das Schild mit Margot Friedländers Namen offiziell enthüllt wird. Das soll am frühen Vormittag passieren - die Abgeordneten tagen am 7. Mai im Parlament, der Beginn der Sitzung verschiebt sich um eine Stunde. Bei der Feierstunde wird nach Angaben des Abgeordnetenhauses der Schulchor des Gymnasiums aus Spandau mitwirken, das künftig Margot Friedländers Namen tragen soll. Die Berliner Ehrenbürgerin war am 9. Mai 2025 im Alter von 103 Jahren gestorben. Friedländer (1921-2025) stammte aus einer jüdischen Familie in Berlin. Von den Nationalsozialisten wurde sie ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt. Nach der Befreiung 1945 ging sie mit ihrem Mann in die USA. Erst mit 88 Jahren zog sie zurück in die deutsche Hauptstadt. Beigesetzt ist sie auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee.