Berliner Bühnen ziehen über 3,3 Millionen Besucher an

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Verkaufsverbot für Lachgas ab 12. April 2026
In Berlin tritt am 12. April 2026 ein bundesweites Verkaufsverbot für Lachgas-Kartuschen in Kraft. mehr
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Die Bühnen und Orchester in Berlin haben im Jahr 2025 erneut deutlich mehr Publikum angezogen. Insgesamt wurden mehr als 3,3 Millionen zahlende Besucherinnen und Besucher gezählt, wie die Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt mitteilte.
Damit setzt sich der positive Trend bei der Publikumsentwicklung fort. Die institutionell geförderten Theater, Orchester und Tanzgruppen überschritten im vergangenen Jahr klar die Marke von drei Millionen Gästen.
Die Senatorin für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Sarah Wedl-Wilson, sprach von einem „starken Jahr“ für die Berliner Bühnen. Das große Interesse zeige, wie hoch die Wertschätzung für kulturelle Angebote in der Stadt sei. Zugleich würdigte sie die Arbeit der Künstlerinnen und Künstler sowie der Beschäftigten hinter den Kulissen, die auch unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen ein hohes künstlerisches Niveau sicherten.
Besonders viele Besucher verzeichnete laut der Übersicht in der Mitteilung der Friedrichstadt-Palast mit rund 508.000 Gästen. Es folgen die Deutsche Oper Berlin mit mehr als 253.000 sowie die Stiftung Berliner Philharmoniker mit rund 242.000 Besucherinnen und Besuchern. Ebenfalls hohe Zahlen erreichten die Staatsoper Unter den Linden und das Berliner Ensemble.