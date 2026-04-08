Berliner Bühnen ziehen über 3,3 Millionen Besucher an

Die Senatorin für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Sarah Wedl-Wilson, sprach von einem „starken Jahr“ für die Berliner Bühnen. Das große Interesse zeige, wie hoch die Wertschätzung für kulturelle Angebote in der Stadt sei. Zugleich würdigte sie die Arbeit der Künstlerinnen und Künstler sowie der Beschäftigten hinter den Kulissen, die auch unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen ein hohes künstlerisches Niveau sicherten.