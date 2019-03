Friedrichstadt-Palast

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ging es weiter mit artistischen Nummernprogrammen. Nun firmierte das Haus als Friedrichstadtpalast. In den folgenden Jahrzehnten fand manch internationaler Künstler wie Louis Armstrong, Gilbert Bécaud und Ella Fitzgerald dort seinen Ostberliner Auftrittsort. Unter der Intendanz Alexander Iljinskijs gelang es dem Revue-Theater, wohlbehalten durch die Wirren der Wende zu kommen. Von 2004 bis 2007 lag die künstlerische Leitung des Theaters in den Händen von Thomas Münstermann, der „mit Tanz, Glanz und Eleganz” die Revue mehr Richtung Theater trimmte. Das ging schief. Nachfolger Berndt Schmidt besinnt sich auf die „Glanzlichter der Revue“ und bringt Showgewitter wie „Qi – Eine Palastphantasie“ und „Yma“, „Show Me“ und "The Wyld" auf die Bühne. Der Tagesspiegel schrieb: „Berlin hat endlich die Revue, die es verdient.“