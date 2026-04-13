Noch Tausende Wahlhelfende für die Abgeordnetenhauswahl gesucht

Stimmabgabe in Berlin

Es fehlen noch etwa 9.000 Wahlhelfende. (Symbolbild)

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Für die Berliner Abgeordnetenhauswahl am 20. September werden noch Tausende Wahlhelfende gesucht.

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"Bitte bewerben Sie sich als Wahlhelferin oder Wahlhelfer"

Insgesamt gehe es um etwa 9.000 Wahlhelfende, die noch fehlten, teilte das Landeswahlamt mit. Gerade bei den Funktionsämtern sowie in Briefwahllokalen besteht demnach noch besonderer Bedarf. Aber auch für kurzfristige Ausfälle werden noch Reserven gesucht. "Wahlhelferinnen und Wahlhelfer übernehmen am Wahltag wichtige Aufgaben", wird Landeswahlleiter Stephan Bröchler in der Mitteilung zitiert. Daher bittet er um Unterstützung: "Bitte bewerben Sie sich als Wahlhelferin oder Wahlhelfer: Das Tun zeigt das Wollen!"

2.500 Urnenwahllokale und 1.300 Briefwahllokale vorgesehen

Die Bezirks- und Abgeordnetenhauswahl findet am 20. September statt. Aktuell sind für die Wahl mehr als 2.500 Urnenwahllokale und 1.300 Briefwahllokale vorgesehen. Ab Mitte August sollen die etwa 2,4 Millionen Wahlbenachrichtigungen per Post zugestellt werden, heißt es auf der Website des Landeswahlleiters. Ab dann sei es auch möglich, Briefwahlunterlagen zu beantragen.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 13. April 2026
Letzte Aktualisierung: 13. April 2026

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