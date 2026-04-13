Noch Tausende Wahlhelfende für die Abgeordnetenhauswahl gesucht

Insgesamt gehe es um etwa 9.000 Wahlhelfende, die noch fehlten, teilte das Landeswahlamt mit. Gerade bei den Funktionsämtern sowie in Briefwahllokalen besteht demnach noch besonderer Bedarf. Aber auch für kurzfristige Ausfälle werden noch Reserven gesucht. "Wahlhelferinnen und Wahlhelfer übernehmen am Wahltag wichtige Aufgaben", wird Landeswahlleiter Stephan Bröchler in der Mitteilung zitiert. Daher bittet er um Unterstützung: "Bitte bewerben Sie sich als Wahlhelferin oder Wahlhelfer: Das Tun zeigt das Wollen!"