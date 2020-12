«Morgen wird geimpft»: Impfstoff gegen das Coronavirus in Berlin eingetroffen

Einen Tag vor dem geplanten Start der Impfungen gegen das Coronavirus ist der Impfstoff am Samstagvormittag in Berlin eingetroffen.

Das teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit am 26. Dezember 2020 mit. Die erste Lieferung sei da. «Morgen wird geimpft.» Der Impfstoff werde aus Sicherheitsgründen zunächst an einem zentralen geheimen Ort gelagert. Die ersten Impfungen soll es am Sonntagmorgen geben. Zunächst sind die Bewohner der Berliner Pflegeheime an der Reihe, die als besonders gefährdete Gruppe gelten.