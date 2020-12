Senat mahnt: Keine Schlupflöcher zum Polen-Trip nutzen

Der Berliner Senat hat die Menschen indirekt ermahnt, bei der Einreise nach Polen nicht die aktuelle Corona-Verordnung auszunutzen.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Feiertagsregelungen Maßnahmen an Weihnachten und Silvester. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Aus der Berliner Infektionsschutzverordnung gehe klar hervor, dass man die Wohnung nur «aus triftigem Grund» verlassen dürfe, stellte eine Senatssprecherin am Donnerstagabend klar. «Ein Böllerkauf in Polen gehört nicht dazu.» Ob das Thema noch mal im Senat besprochen werde, sei offen. Der Hintergrund: Berliner dürfen ohne anschließende Quarantäne zum Kurztrip und Einkaufen nach Polen einreisen - für Brandenburger gilt dies nicht. Diese Lage hat zu einer Debatte in beiden Ländern geführt. Es gab Berichte, wonach die Leute zum Böllerkauf oder zu anderen Einkäufen nach Polen fahren.

Der Brandenburger Innenminister, Michael Stübgen (CDU), kritisierte die Berliner Verordnung. Durch die Berliner Regelung würde die Lage «verkompliziert», sagte Stübgen am Donnerstag laut RBB. Die Brandenburger Landesverordnung sieht demnach nach Polen-Aufenthalten bis 24 Stunden eine Quarantäne für Heimkehrer vor. Der «Polenmarkt» an der deutsch-polnischen Grenze bei Hohenwutzen wirbt auf seiner Homepage damit, dass es keine Einschränkungen für Besucher aus Berlin gebe. Der Markt habe geöffnet, auch die Friseure. Der «Tagesspiegel» hatte über die Einkäufe in Polen berichtet.

© dpa 1473 Neuinfektionen und 30 weitere Corona-Tote in Berlin In Berlin sind weitere 30 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben. Außerdem hat es im Vergleich zum Vortag 1473 neue Infektionen gegeben. mehr