Dregger fordert entschlossenes Handeln in der Corona-Krise

Berlins CDU-Fraktionschef Burkard Dregger hat den Senat zu konsequenten Maßahmen gegen die anhaltende Corona-Pandemie aufgefordert.

«Unser Handeln darf und kann sich nicht danach richten, ob unsere Entscheidungen bequem sind, ob sie kritisiert werden», sagte Dregger am 10. Dezember 2020 bei einer Debatte im Abgeordnetenhaus. Gefragt sei entschlossenes Handeln. Das sei auch mit Blick auf die Wirtschaft wichtig: «Ein Hin und Her, ein Vor und Zurück in den Entscheidungen ist Gift für unsere Unternehmen», warnte Dregger. «Es kommt darauf an, ihnen keine falschen Hoffnungen zu machen, die dann enttäuscht werden.»