Gewerkschaft: Berliner Polizei zu Silvester überfordert

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht die für Silvester in Berlin geplanten Böller-Verbotszonen als große Herausforderung für die Sicherheitskräfte.

Mit der aktuellen Personalstärke bei der Polizei sei eine Kontrolle in der ganzen Stadt unmöglich, sagte der Berliner GdP-Vorsitzende Norbert Cioma laut einer Mitteilung am 07. Dezember 2020. Er forderte baldige Klarheit darüber, wo genau in der Stadt Feuerwerkskörper verboten werden sollen.