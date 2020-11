GEW schreibt an Müller: Lehrer und Schüler besser schützen

Die GEW Berlin hat in einem Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor der wachsenden Ansteckungsgefahr von Pädagogen und Kindern mit dem Corona-Virus gewarnt.

«Wir haben Herrn Müller dazu aufgerufen, den Gesundheitsschutz in den Schulen und Kitas zur Chefsache zu machen und für die Verkleinerung der Lerngruppen zu sorgen», sagte Markus Hanisch, Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Dienstag in Berlin. Sehr viele Erzieher und Lehrkräfte schätzten ihr Ansteckungsrisiko als sehr hoch ein, fühlten sich aber bei ihrer Gesundheit am Arbeitsplatz nicht ausreichend geschützt, heißt es in dem Brief. Die Pädagogen hätten den Eindruck, dass ihre Erkrankung billigend in Kauf genommen werde. Die GEW fordert transparente Entscheidungen beim Infektionsschutz. Schulleitungen würden oft allein gelassen und von den Gesundheitsämtern vor vollendete Tatsachen gestellt.