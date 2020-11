Lederer: Normaler Kulturbetrieb nicht vor Frühjahr

Bei einer «relativen Normalität» könnte dann auch entschieden werden, «in zwei Monaten in ein Konzert oder in drei Monaten in ein Theater zu gehen oder auch in der kommenden Woche in eine Galerie », sagte Lederer. Er hätte sich gewünscht, dass vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Wirkung der Maßnahmen vor allem Kinder und Jugendliche mehr an der Kultur teilhaben könnten. Das sei aber angesichts der Infektionszahlen nicht die zentrale Debatte. «Berlin ist ein Hotspot - unsere vordringliche Aufgabe ist es, Infektionszahlen zu verringern und intensiv-medizinische Kapazitäten nicht an den Rand zu bringen», sagte der Kultursenator.