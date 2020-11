436 neue Corona-Fälle in Berlin gemeldet

Die Berliner Gesundheitsämter haben am Sonntag (22. November 2020) 436 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das waren vier Fälle mehr als am Sonntag vergangener Woche, wie aus Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Soziales hervorgeht.

An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen in der Regel niedriger als an den übrigen Wochentagen, weil nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten melden und auch weniger getestet wird. Seit Ausbruch der Seuche haben sich damit in Berlin insgesamt 56 504 Menschen infiziert. Das entspricht etwa 1,5 Prozent aller Berliner. 34 883 Patienten gelten inzwischen als genesen. Knapp jeder zehnte Test fällt inzwischen positiv aus.