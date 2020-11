Proteste: Polizei geht gegen Maskenpflicht-Verstöße vor

Bei den Protesten gegen die Corona-Auflagen greift die Polizei in Berlin wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht ein. Mehr als 30 Anzeigen seien zunächst gestellt worden, weil Demonstranten keinen Mund-Nasen-Schutz trugen und wegen des Verdachts auf Attest-Fälschung, wie die Polizei am Mittwoch via Twitter mitteilte. «Wir handeln mit Augenmaß und suchen immer zunächst das Gespräch. Vorsätzliche Verstöße dulden wir nicht», hieß es. Bei den Versammlungen gilt die Maskenpflicht. Diese Auflage werde viel zu schlecht eingehalten, teilte die Polizei mit.

Mehrere angemeldete Demonstrationen direkt vor dem Reichstagsgebäude im sogenannten befriedeten Bezirk verbot das Bundesinnenministerium. Die Polizei sperrte den Bereich daher weiträumig ab.

