Bildungssenatorin ermutigt Schulen zu hybridem Lernen

Angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen hat Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres die Schulen ermutigt, auch Mischformen aus Präsenzunterricht und digitalem Lernen zu versuchen.

Bund und Länder hatten zuletzt wiederholt betont, dass sie die Schulen in der Pandemie offenhalten wollen, damit gerade Kinder aus sozial benachteiligten Haushalten bei der Bildung nicht abgehängt werden. Dies stößt wegen der Infektionsgefahr auch auf Kritik. So fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Berlin seit längerem, die Lerngruppen zu halbieren und zur Kombination aus Unterricht in der Schule und zu Hause zurückzukehren, wie es ihn in Berlin bereits vor den Sommerferien gegeben hatte.