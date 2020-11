Krisendienst in Corona-Zeiten gefragter als sonst

Mehr Menschen suchen in der Corona-Pandemie mit psychischen Problemen Rat beim Krisendienst.

Man sehe jetzt wieder einen Anstieg um rund 20 Prozent, sagte einer der Geschäftsführer, Friedrich Kiesinger, am Freitag (13. November 2020) im RBB-Inforadio. Die Erfahrung aus der ersten Welle im Frühjahr sei, dass die Nachfrage mit etwa einem Monat Verzögerung zunehme, damals habe es sogar eine Verdoppelung gegeben. Kiesinger schilderte, es gehe vor allem darum, mit den Betroffenen zu sprechen - darüber, was real ist, wie hoch zum Beispiel die Ansteckungsgefahr ist. Viele hätten niemanden zum Reden.

